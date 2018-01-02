Органы местного самоуправления намерены создать 34,9 тысяч мест в дошкольных учебных заведениях Украины в 2018 году. Такие показатели заложены в Плане преодоления очереди в дошкольные учебные заведения до 2020 года, который утвердил Кабмин, передает пресс-служба Минобразования Украины.

"Увеличение количества мест будет происходить благодаря восьми различным подходам. Первое - это открытие 77 новых дошкольных заведений образования и создание дополнительных 7 тысяч 430 мест. Еще 4 тысяч 135 мест будет создано за счет открытия учебно-практических комплексов", - говорится в сообщении.

Также на 2018 год запланировали открытие 15 частных дошкольных учреждений образования, в которых смогут обучаться 718 детей. Также отдельно предусмотрели проведение реконструкции 110 дошкольных учреждений образования, благодаря чему будет создано 6 тысяч 226 дополнительных мест.

"55 заведений, которые использовались не по назначению, ждет восстановление, в них смогут прийти 5 тысяч 500 дошкольников. Чуть больше 2 тысяч мест будет создано за счет открытия ДУО в приспособленных помещениях, кроме этого, будет открыто 415 дополнительных групп, где смогут обучаться свыше 8 тысяч детей. Еще почти 550 мест будет создано за счет других путей решения проблемы", - добавили в Минобразования.

Кроме того, указано, что в 2017 году очереди в дошкольные учреждения образования удалось уменьшить на 40,3%. В течение прошедшего года создали как минимум 25 тысяч мест в соответствующих учреждениях. Также очередь детей сократилась на 31,5 тысячу, сейчас в очередях остаются 46,9 тысяч детей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 13 декабря, Кабинет министров Украины утвердил план реализации реформы общего среднего образования до 2029 года .

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