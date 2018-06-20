Согласно предложенным изменениям в визовый кодекс, заявки на получение шенгенских виз можно будет подавать за шесть месяцев, но не позже, чем за 15 дней до поездки, а стоимость оформления документов поднимется с €60 до €80. В ЕС намерены внести изменения в визовый кодекс Фото: EPA Таким образом, совет ЕС начнет переговоры с Европарламентом после того, как последний примет свою позицию."Эффективное управление миграцией предусматривает возможность вернуть тех, кто не имеет права на присутствие в ЕС. Новые правила оформления виз предоставят нам еще один инструмент для ответа странам, которые не хотят возвращать своих граждан", – говорится в сообщении.Согласно предложенным изменениям, заявки на получение виз можно будет подавать за шесть месяцев, но не позже, чем за 15 дней до поездки. Также страны ЕС планируют внедрить "согласованный подход" к выдаче виз гражданам с положительной визовой историей визы с постепенным увеличением периода от года до пяти лет.Размер платы за визу намерены увеличить с €60 до €80, "чтобы государства-члены могли в большей мере покрывать расходы на оформление виз".Также документ предусматривает улучшение сотрудничества с третьими странами по реадмиссии нелегальных мигрантов.Еврокомиссия представила свои предложения по реформе визового кодекса 14 марта 2018 года.В Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, которые подписали соглашение в городе Шенгене (Люксембург) в 1985 году. Шенгенская зона действует подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе – при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.11 июня 2017 года между ЕС и Украиной заработал безвизовый режим. Аналогичные соглашения Евросоюз заключил еще почти с 60 государствами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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