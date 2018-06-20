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Послы ЕС согласовали переговоры по внесению изменений в визовый кодекс
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20.06.2018 18:34
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Согласно предложенным изменениям в визовый кодекс, заявки на
получение шенгенских виз можно будет подавать за шесть месяцев, но
не позже, чем за 15 дней до поездки, а стоимость оформления
документов поднимется с €60 до €80. В ЕС намерены внести изменения
в визовый кодекс Фото: EPA Таким образом, совет ЕС начнет
переговоры с Европарламентом после того, как последний примет
свою позицию."Эффективное управление миграцией предусматривает
возможность вернуть тех, кто не имеет права на присутствие в ЕС.
Новые правила оформления виз предоставят нам еще один инструмент
для ответа странам, которые не хотят возвращать своих граждан", –
говорится в сообщении.Согласно предложенным изменениям, заявки на
получение виз можно будет подавать за шесть месяцев, но не позже,
чем за 15 дней до поездки. Также страны ЕС планируют внедрить
"согласованный подход" к выдаче виз гражданам с положительной
визовой историей визы с постепенным увеличением периода от года до
пяти лет.Размер платы за визу намерены увеличить с €60 до €80,
"чтобы государства-члены могли в большей мере покрывать расходы на
оформление виз".Также документ предусматривает улучшение
сотрудничества с третьими странами по реадмиссии нелегальных
мигрантов.Еврокомиссия представила свои предложения по реформе
визового кодекса 14 марта 2018 года.В Шенгенскую зону входят 26
европейских государств, которые подписали соглашение в городе
Шенгене (Люксембург) в 1985 году. Шенгенская зона действует подобно
единому государству с пограничным контролем на внешней
границе – при въезде и выезде из зоны, но без
пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в
эту зону.11 июня 2017 года между ЕС и Украиной заработал
безвизовый режим. Аналогичные соглашения Евросоюз заключил еще
почти с 60 государствами.
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