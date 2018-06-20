На подготовку к Кубку мира по футболу Россия потратила 683 млрд руб. Или 300 млрд грн.

Это на 63 миллиардов больше, чем запланировали, передает со ссылкой на .

На возведение спортивных объектов из бюджета потратили 265 млрд руб. Обновление транспортной инфраструктуры заняло почти 230 млрд руб.

В среднем на строительство одного стадиона из бюджета шло около 20 млрд руб. Россия - единственная страна, со всех хозяев мундиаля, которая свела и обновила все 12 стадионов.

Бедные российские регионы не способны поддерживать спортивные объекты в надлежащем состоянии после Кубка мира по футболу.Это касается регионов, чьи годовые доходы составляют от 35 млрд рублей ($0,6 млрд) до 85 млрд рублей ($1,4 млрд), в частности республики Мордовия.

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