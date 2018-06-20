Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что подпишет закон, который останавливает разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу. Об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter.

Также ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан отметил, что в четверг, 21 июня, Палата представителей проголосует за документ, который прекратит практику разлучения детей от их семей в том случае, если те пытаются незаконно пересечь границу.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 25 февраля, президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил визит в США после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что американский суд признал иммиграционный приказ президента Дональда Трампа нарушением Конституции страны.

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