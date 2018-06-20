Уголовные производства после событий возле Верховной Рады Украины открыты по факту насилия в отношении правоохранителя и по факту сопротивления представителю власти. По данным полиции, возле парламента пострадали восемь их сотрудников Фото: ЕРА Фигурантами стали два человека, задержанные во время этих событий.В отношении 26-летнего жителя Днепропетровской области, который повредил глаза полицейским газом из баллончика, уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.В отношении 49-летнего уроженца Кировоградской области, который был задержан за сопротивление полицейским – по ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) УК Украины.19 июня у стен Верховной Рады произошли потасовки между протестующими и полицией. Акции у парламента проводили ветераны войны в Афганистане, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны АТО и шахтеры Протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Протестующие требовали отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, погасить задолженность по зарплатам.Правоохранители задержали одного из участников протестов. По данным главы киевской полиции Андрея Крищенко, под Радой пострадали восемь полицейских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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