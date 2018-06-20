|
После столкновений под Верховной Радой 19 июня полиция открыла два уголовных производства
|
20.06.2018 18:48
|
Уголовные производства после событий возле Верховной Рады Украины
открыты по факту насилия в отношении правоохранителя и по факту
сопротивления представителю власти. По данным полиции, возле
парламента пострадали восемь их сотрудников Фото: ЕРА Фигурантами
стали два человека, задержанные во время этих событий.В отношении
26-летнего жителя Днепропетровской области, который повредил глаза
полицейским газом из баллончика, уголовное производство открыли по
ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника
правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.В отношении
49-летнего уроженца Кировоградской области, который был задержан за
сопротивление полицейским – по ч. 2 ст. 342
(сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного
органа, члену общественного формирования по охране общественного
порядка и государственной границы) УК Украины.19 июня у стен
Верховной Рады произошли потасовки между протестующими и полицией.
Акции у парламента проводили ветераны войны в Афганистане,
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны АТО и шахтеры
Протестующие прорвали кордон полиции. В ответ правоохранители
применили слезоточивый газ. Протестующие требовали отменить
монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской
отрасли, погасить задолженность по
зарплатам.Правоохранители задержали одного из участников
протестов. По данным главы киевской полиции Андрея Крищенко, под
Радой пострадали восемь полицейских.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира