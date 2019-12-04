Президент Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении звания Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые в воскресенье погибли на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно)", - говорится в сообщении. Отмечается, что бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу. Ранее Президент выразил соболезнование родным и близким погибших героев. Как известно, 1 декабря на линии столкновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев, сотрудники Центра специальных операций "Альфа" СБУ. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, не совместимые с жизнью, и погибли на месте. Денису Волочаеву было 37 лет. Дмитрию Каплунову - 38. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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