Около 70 активистов требовали от Венгрии и ее премьер-министра
Виктора Орбана прекратить недружественную политику и действия
против Украины, в частности – остановить раздачу венгерских
паспортов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Чучело попытались сжечь, а потом бросили на землю и
растоптали Фото: golos.ua Среди требований митингующих –
"прекратить финансировать и поддерживать антигосударственные
мероприятия на украинской земле, раздавать гражданам Украины
венгерские паспорта и агитировать за обучение закарпатских
украинцев на венгерском языке".Они принесли чучело,
символизирующее премьер-минстра Венгрии Виктора Орбана, и
попытались его поджечь, а потом бросили его на землю и
растоптали."На нашей Богом данной земле будет только один
язык – это украинский. Венгерские школы должны быть, но только
в самой Венгрии! В Украине дети будут учиться только на родном
языке – украинском!" – цитирует портал организаторов
акции протеста.ВИДЕОВидео: остап баранівський / YouTube
Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого 5
сентября 2017 года во втором чтении и в целом закона "Об
образовании", который расширил использование украинского языка
в обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем
венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве
иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать
любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об
образовании".7 февраля 2018 года заместитель главы Министерства
иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде
с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии
Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали
ключевые позиции относительно урегулирования языкового
вопроса.
8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию
о достижении договоренностей с Украиной по языковым
нормам закона "Об образовании".
Венгрия уже три раза ветировала заседание
комиссии Украина – НАТО на министерском уровне.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул 26
апреля, что Венгрия и Украина должны как можно скорее
преодолеть разногласия.
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