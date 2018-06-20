Около 70 активистов требовали от Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана прекратить недружественную политику и действия против Украины, в частности – остановить раздачу венгерских паспортов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Чучело попытались сжечь, а потом бросили на землю и растоптали Фото: golos.ua Среди требований митингующих – "прекратить финансировать и поддерживать антигосударственные мероприятия на украинской земле, раздавать гражданам Украины венгерские паспорта и агитировать за обучение закарпатских украинцев на венгерском языке".Они принесли чучело, символизирующее премьер-минстра Венгрии Виктора Орбана, и попытались его поджечь, а потом бросили его на землю и растоптали."На нашей Богом данной земле будет только один язык – это украинский. Венгерские школы должны быть, но только в самой Венгрии! В Украине дети будут учиться только на родном языке – украинском!" – цитирует портал организаторов акции протеста.ВИДЕО Видео: остап баранівський / YouTube Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об образовании".7 февраля 2018 года заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса. 8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию о достижении договоренностей с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании". Венгрия уже три раза ветировала заседание комиссии Украина – НАТО на министерском уровне. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул 26 апреля, что Венгрия и Украина должны как можно скорее преодолеть разногласия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки венгрии украины образовании дел иностранных Теги: общество