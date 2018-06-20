|ЕСПЧ запросил у России детальную информацию о состоянии здоровья Сенцова
|20.06.2018 19:03
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Европейский суд по правам человека запросил у правительства России детальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в своем Telegram сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает
"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в
отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с
его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не
допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь),
но и не вправе использовать способы принудительного кормления
(негативные обязательства по запрету пыток). Суд также просит
представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега
Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщил
Чиков.