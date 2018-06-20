Европейский суд по правам человека запросил у правительства России детальную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в своем Telegram сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова (позитивные обязательства права на жизнь), но и не вправе использовать способы принудительного кормления (негативные обязательства по запрету пыток). Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщил Чиков.



Также Суд предложил Сенцову прекратить голодовку. Кроме того, в ЕСПЧ напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года придан приоритет.



Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.





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