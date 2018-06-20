Минивэны – довольно известный класс авто в Северной Америке, а вот в Украине данные авто не отдельно пользуются популярностью, пишет со ссылкой на .

Хотя мини-фургончикам есть чем подкупить украинцев – вместительностью. Поэтому они могут быть интересны многодетным семьям, дачникам, представителям малого бизнеса и др.

А чтобы покупка была недорогой (все-таки на такие авто люди не привыкли раскошеливаться), можно рассмотреть пригон подержанной модели из Европы. В данном случае представлен небольшой обзор цен на б/у минивэны в Литве.















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