На должность посла Украины в Перу президент Украины Петр Порошенко назначил начальника отдела стран Южной Америки департамента Америки МИД Украины Игоря Тумасова. Президент подписал приказ об увольнении Цимбалюка Фото: president.gov.ua Цимбалюк также занимал должности посла на Коморских островах, посла в Руанде и Танзании, а также был постоянным представителем Украины при Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и постоянным представителем Украины при Программе ООН по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.Также глава государства подписал приказ о назначении посла в Перу. На должность назначен начальник отдела стран Южной Америки департамента Америки МИД Украины Игорь Тумасов. До него должность занимал Александр Михальчук.10 июня в МИД Украины заявили, что послов Украины нет в 16 государствах.19 июня Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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