На должность посла Украины в Перу президент Украины Петр Порошенко
назначил начальника отдела стран Южной Америки департамента Америки
МИД Украины Игоря Тумасова. Президент подписал приказ об
увольнении Цимбалюка Фото: president.gov.ua Цимбалюк также
занимал должности посла на Коморских островах, посла в Руанде и
Танзании, а также был постоянным представителем Украины при
Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и постоянным
представителем Украины при Программе ООН по населенным пунктам
(Хабитат) по совместительству.Также глава государства подписал
приказ о назначении посла в Перу. На должность назначен начальник
отдела стран Южной Америки департамента Америки МИД Украины Игорь
Тумасов. До него должность занимал Александр Михальчук.10 июня
в МИД Украины заявили, что послов Украины нет в 16
государствах.19 июня Порошенко назначил послом Украины в
Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.
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