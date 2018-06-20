Компания “Радиал — Украина” продала горнякам из “ОГХК” запрещенные в Украине российские автобусы “ПАЗ”, передает со ссылкой на судебные материалы.

Сделка на суму 2,3 млн грн состоялась в сентябре 2017 года. Однако в ситуацию вовремя вмешалась прокуратура Житомирской области, которая обратилась в суд и обязала “Радиал- Украина” забрать автобусы и вернуть деньги горнякам.

“Исковые требования основаны на том, что процедура закупки автобусов проведена с нарушением норм действующего законодательства, а именно: установлено несоответствие предложения ООО "Радиал-Украина“ требованиям тендерной документации заказчика и законодательства в сфере публичных закупок; предметом закупки являются автобусы, изготовленные ООО "Павловский автобусный завод“ в Российской Федерации, по которым применены ограничительные меры по торговым операциям согласно Приложению 2 Решение СНБО от 28.04.17 и п.10ч.1ст.4 ЗУ "О санкциях", — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщал, что вопреки санкциям СНБО в Украине свободно покупают и продают российские автобусы “ПАЗ” на площадках Prozorro. Продает их вышеуказанная компания “Радиал —Украина”, связанная с народным депутатом Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым. Покупают в большинстве случаев коммунальные предприятия за счет денег украинских налогоплательщиков. ПАО “Объединенная горно-химическая компания” в данном случае не исключение.

Подобная ситуация ранее была и в Полтаве, где местное предприятие “Полтававодоканал” купило российский ПАЗ, рассчитавшись бюджетными деньгами. Но, местная прокуратура никак не отреагировала на инцидент и не препятствовала выводу средств.

Напомним, “Павловский автобусный завод” принадлежит приближенному к Президенту России бизнесмену Олегу Дерипаске, и не исключено, что таким способом действует схема вывода бюджетных денег Украины в РФ. В СБУ пообещали отреагировать на ситуацию, но о принятых мерах пока не сообщают.

В МЭРТ тем временем уже заявили, что не могут остановить продажу запрещенных российских товаров на площадках Prozorro.

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