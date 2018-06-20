Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с министром
иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Об этом сообщает со
ссылкой на пресс-службу Президента.
"Президент выразил благодарность Латвии за неизменную поддержку
суверенитета и территориальной целостности Украины, солидарность и
помощь латвийской стороны в противодействии российской агрессии, а
также осуждение и непризнание незаконной оккупации Крыма", -
говорится в сообщении.
Также Порошенко сообщил Ринкевичсу о ситуации на Донбассе, в
частности продолжение обстрелов с использованием тяжелого
вооружения со стороны контролируемых Россией боевиков. Были
обсуждены перспективы размещения миротворческой миссии ООН в
Донбассе.
Стороны также сверили позиции в преддверии нынешнего саммита
Украина - ЕС и мероприятий в рамках июльского саммита НАТО в
Брюсселе. Отдельное внимание было уделено решительной
противодействия российскому вмешательству в демократические
избирательные процессы в Украине и странах ЕС.
Ринкевичс подчеркнул важность активной международной кампании с
целью освобождения украинских политзаключенных из российских
тюрем.
Напомним, Порошенко провел беседу с директором МВФ Лагард по закону
об Антикоррупционном суде.
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