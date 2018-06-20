Погода, Новости, загрузка...
ЧМ 2018. Уругвай выиграл у Саудовской Аравии и вышел в плей-офф
20.06.2018 19:22
После победы сборной Уругвая над сборной Саудовской Аравии со счетом 1:0 в плей-офф чемпионата мира по футболу вышли южноамериканцы и команда России. Мяч забил Суарес (крайний слева) Фото: ЕРА Поединок проходил в Ростове-на-Дону.Единственный гол был забит на 23-й минуте форвардом испанской "Барселоны" Луисом Суаресом, который провел 100-й матч в футболке сборной.Футболисты Саудовской Аравии владели мячом 53% игрового времени.Результат матча позволил сборным Уругвая и России, набравшим по шесть очков, за тур до конца групповой части чемпионата выйти в плей-офф. РФ накануне обыграла Египет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить