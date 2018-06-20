После победы сборной Уругвая над сборной Саудовской Аравии со
счетом 1:0 в плей-офф чемпионата мира по футболу вышли
южноамериканцы и команда России. Мяч забил Суарес (крайний слева)
Фото: ЕРА Поединок проходил в Ростове-на-Дону.Единственный гол был
забит на 23-й минуте форвардом испанской "Барселоны" Луисом
Суаресом, который провел 100-й матч в футболке сборной.Футболисты
Саудовской Аравии владели мячом 53% игрового времени.Результат
матча позволил сборным Уругвая и России, набравшим по шесть очков,
за тур до конца групповой части чемпионата выйти в плей-офф. РФ
накануне обыграла Египет.
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