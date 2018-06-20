|В Краматорске мать оставила без присмотра четырех детей и пропала
|20.06.2018 19:24
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В Краматорске сотрудники патрульной полиции нашли четырех детей без родительского присмотра. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска.
Отмечается, что неизвестный мужчина рассказал правоохранителям, что его знакомая ушла из дома и не вернулась после празднования дня рождения дочери, на котором употребляла алкогольные напитки. На месте полицейские выяснили, что без присмотра остались четверо несовершеннолетних детей. среди них девочки 14, 13 и семи лет и мальчик восьми лет.
"Дети были неухоженные, грязные спали на полу без постельного белья. В самом доме было мусор, грязная посуда, а еще - не было ванной комнаты и отсутствует вода", - говорится в сообщении.
Также соседи поделились, что мать постоянно оставляет детей, нигде не работает, а живет за счет выплат на малышей. Детей уже передали в коммунальное медицинское учреждение.
Как сообщал svodka.net ранее, во Львове сотрудники правоохранительных органов забрали двухлетнюю дочь у матери, употребляющей наркотики.
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