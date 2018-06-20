|Украинская дизайн-студия получила "Каннского льва" за бренд "Евровидение-2017"
|20.06.2018 19:25
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Украинская дизайн-студия Banda и дизайн-студия Republique получили бронзовую статуэтку Международного фестиваля "Каннские львы" за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины, передает
"Нам удалось сделать действительно замечательный проект. Украина
еще никогда не получала "Каннского льва" за рекламу и дизайн. Эта
награда доказывает, что украинский креатив может смело соперничать
на мировом уровне", - отметил соучредитель агентства Banda Павел
Вржещ.