Украинская дизайн-студия Banda и дизайн-студия Republique получили бронзовую статуэтку Международного фестиваля "Каннские львы" за брендинг песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины, передает

"Нам удалось сделать действительно замечательный проект. Украина еще никогда не получала "Каннского льва" за рекламу и дизайн. Эта награда доказывает, что украинский креатив может смело соперничать на мировом уровне", - отметил соучредитель агентства Banda Павел Вржещ.



Отметим, Banda agency в этом году по заказу Кабинета министров Украины разработала также единственный бренд Украины Ukraine NOW.



Напомним, украинские школьники на GENIUS Olympiad 2018, которая проходила 11-16 июня в США на базе State University of New York at Oswego, получили 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира