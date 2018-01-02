Президент страны должен ответственно относиться к своим высказываниям и стараться не оперировать датами.

Об этом в интервью изданию заявил первый президент Украины , передает .

"По моему глубокому убеждению, президент не должен оперировать датами. Я был в этой шкуре", - говорит он.

По мнению Кравчука, у нынешнего президента Украины Петра Порошенко отсутствует понимание того, что он не должен озвучивать некоторые вещи.

"Петр Алексеевич не может понять, что он точно не имеет права даже говорить, потому что объективные и субъективные обстоятельства могут все перевернуть. Скажем, сижу я на инаугурации. В инаугурационной речи он говорит, что закончит войну за две недели. Три года. Или идет заседание Ялтинского форума — встает и говорит: "В следующий раз мы встретимся в Ялте". Я поаплодировал, но не верю в это. Президент не может относиться к слову с наименьшей ответственностью, потому что его слова запоминают", - поясняет Кравчук.

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