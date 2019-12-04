В Шотландии мужчина нашел в реке клад на 2,4 млн гривен - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Шотландии мужчина нашел в реке клад на 2,4 млн гривен
04.12.2019 12:37
В Шотландии мужчина нашел в реке самый большой самородок золота
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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