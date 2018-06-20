|Назвали продукты из потребительской корзины, которые подешевели
|20.06.2018 19:27
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В Украине снизились цены на продукты с потребительской
корзины. Наиболее дешевыми стали яйца, гречка, картофель и репчатый
лук.
Также стоимость снизились на: гречневую крупу - на 8% (17,38 грн/кг); лук репчатый - на 4,1% (6,57 грн/кг); картофель - на 3,8% (7,54 грн/кг); сало - на 2,4% (68,77 грн/кг); сахар - на 2% (14,83 грн/кг); куриное филе - на 1,8% (6,57 грн/кг).
Почти неизменными по сравнению с апрелем остались цены на масло сливочное, хлеб и муку, макаронные изделия, свинину, говядину, молоко, сыры и свеклу.
Окружной административный суд отменил постановление Кабмина о пересмотре потребительской корзины украинцев. Правительство действительно нивелировало базовые социальные гарантии. При расчете минимальной потребительской корзины не были соблюдены элементарные методологические и научные правила её составления.