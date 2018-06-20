Мать крымского политзаключенного, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раиме требует освободить ее сына, сообщили в общественной организации "Крымская солидарность". Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным правозащитников, после аннексии Крыма власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар Фото: Eden Dinber Edwin / Facebook "Примова написала заявление в управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю с требованием обменять ее сына – Нури Примова. В ФСБ ей ответили, что на ее обращение поступит ответ в течении месяца", – сообщили в организации. Правозащитники отметили, что мать Примова – инвалид второй группы. У нее отсутствует одна почка, диагностировано серьезное заболевание печени. Для нее подобный шаг является большим риском для жизни и здоровья, но переубедить ее отказаться от данного решения не удалось."Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его тоже включили в списки по обмену. Больше не могу ждать..." – заявила мать Примова. https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/627106407656819 В январе 2015 года Примова арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир". 7 сентября 2016 года он был приговорен к пяти годам колонии общего режима."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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