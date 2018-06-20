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НАПК внесло предписания Министерке образования и гендиректору "Укроборонпрома"
20.06.2018 19:33
НАПК внесло предписания Министерке образования и гендиректору "Укроборонпрома"
Предписания Нацагентства являются обязательными к исполнению
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания руководительницы Министерства образования и науки Лилии Гриневич и директору государственного концерна Укроборонпром Павлу Букину через потенциальный конфликт интересов в их подчиненных.
НАПК внесло предписания Министерке образования и гендиректору "Укроборонпрома" Фото: nazk.gov.ua

В частности, агентство внесло предписание Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора. НАПК установило, что Министерство образования и науки не приняло предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции" мер по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование и принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности ректора университета, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщают в НАПК.

Также согласно предписанию генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину Национальное агентство требует принять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавыкин потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.

В НАПК напоминают, что предписания агентства являются обязательными к исполнению.

"За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП", - отмечают в Назка.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции продлило срок проверки деклараций высших должностных лиц государства за 2015-2017 годы.

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