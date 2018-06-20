Предписания Нацагентства являются обязательными к исполнению

В частности, агентство внесло предписание Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора. НАПК установило, что Министерство образования и науки не приняло предусмотренных Законом Украины "О предотвращении коррупции" мер по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, вызванного совместной работой со своей женой.

"Национальное агентство требует провести служебное расследование и принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности ректора университета, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности" , - сообщают в НАПК.

Также согласно предписанию генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину Национальное агентство требует принять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавыкин потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.

В НАПК напоминают, что предписания агентства являются обязательными к исполнению.

"За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП" , - отмечают в Назка.