Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отметила, что экс-мэр Славянска Неля Штепа хочет судится с ней по делу "чести и достоинства". В 2014 году Штепе объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины Фото: Ірма Миколаївна Крат / Facebook "Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, в деле "чести и достоинства"", – сообщила Геращенко.Она добавила, что рассматривает эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы.Заседание запланировано на 9 июня 2018 года в Печерском районном суде Киева. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1754933237927815 В июле 2014 года Штепу задержали и объявили ей подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14 января, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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