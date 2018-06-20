|Штепа подала в суд на Ирину Геращенко
|20.06.2018 19:38
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1754933237927815
В июле 2014 года Штепу задержали и объявили ей подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).20 сентября 2017 года суд Харькова выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет. С полуночи 14 января, после окончания срока действия домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.Делом Штепы занимались Октябрьский, Червонозаводский, Коминтерновский и Ленинский райсуды Харькова. 6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.
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