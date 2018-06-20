Человек, который поддерживает террористическую группировку "Исламское Государство" планировал отрезать голову Терезе Мэй и подорвать Даунинг-стрит в центре Лондона. Такая информация была обнародована в лондонском суде в среду, передает со ссылкой на The Independent.

Нааймур Захария Рахман считал, что имеет при себе взрывное устройство, и был готов был устроить зверства в британской столице в ноябре прошлого года, когда он был арестован. На самом деле копию устройства передал ему шпион, который представлял из себя экстремиста.



В разговоре с информатором, известным как "Шак", Рахман якобы изложил свой план подорвать ворота в Даунинг-стрит - небольшой улице в Вестминстерери, рядом с Уайтхоллом, в нескольких минутах ходьбы от здания парламента и близко от Букингемского дворца.



После взрыва Рахман планировал обезвредить правоохранителей с помощью перечного спрея.



20-летнего мужчину обвиняют в том, что он рассказал, как использует часового в качестве человеческого щита, чтобы войти в официальную резиденцию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и "снять ей голову с плеч" ножом, прежде чем он будет убит силами безопасности.



Сообщается, что Рахман считал, что контактирует со старшими членами группировки "ИД" в Сирии, где его собственный дядя был убит во время воздушного удара, воюя на стороне террористической группы и записал видео, где говорил о верности, которую должны были транслировать после его смерти.



Как сообщал в Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion (Джас Дуэйн Онфрой). Он был доставлен в госпиталь в критическом состоянии, позже в полиции подтвердили, что Онфрой умер в больнице.

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