Человек, который поддерживает террористическую группировку
"Исламское Государство" планировал отрезать голову Терезе Мэй и
подорвать Даунинг-стрит в центре Лондона. Такая информация была
обнародована в лондонском суде в среду, передает со ссылкой на The
Independent.
Нааймур Захария Рахман считал, что имеет при себе взрывное
устройство, и был готов был устроить зверства в британской столице
в ноябре прошлого года, когда он был арестован. На самом деле копию
устройства передал ему шпион, который представлял из себя
экстремиста.
В разговоре с информатором, известным как "Шак", Рахман якобы
изложил свой план подорвать ворота в Даунинг-стрит - небольшой
улице в Вестминстерери, рядом с Уайтхоллом, в нескольких минутах
ходьбы от здания парламента и близко от Букингемского дворца.
После взрыва Рахман планировал обезвредить правоохранителей с
помощью перечного спрея.
20-летнего мужчину обвиняют в том, что он рассказал, как использует
часового в качестве человеческого щита, чтобы войти в официальную
резиденцию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и "снять ей
голову с плеч" ножом, прежде чем он будет убит силами
безопасности.
Сообщается, что Рахман считал, что контактирует со старшими членами
группировки "ИД" в Сирии, где его собственный дядя был убит во
время воздушного удара, воюя на стороне террористической группы и
записал видео, где говорил о верности, которую должны были
транслировать после его смерти.
Как сообщал в Майами совершено покушение на рэпера XXXTentacion
(Джас Дуэйн Онфрой). Он был доставлен в госпиталь в критическом
состоянии, позже в полиции подтвердили, что Онфрой умер в
больнице.
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