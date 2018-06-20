Президент назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Соответствующий приказ издан 19 июня, передает со ссылкой на .

Назначение вызвало критику в зале Верховной Рады в среду.

"Хочу обратиться ко всем, кто в 2014 году прошел жесткие бои на Донбассе. Хочу напомнить о "героической" семейке, представитель которой сидит здесь в зале (бывший спикер . - Gazeta.ua) и освящал Харьковские соглашения. Второй представитель десятилетиями "героически" строил границу между Украиной и Россией. Теперь он посол Украины в Армении. Петр , который покинул своих солдат в секторе Д на Донбассе. Теперь он представляет государство послом", - сказал нардеп из "Народний фронт" Юрий Береза.

"Ганьба" - воскликнули в зале.

"Хочу обратиться к президенту. Посмотрите в глаза погибшим, матерям тех, кто не вернулся с этой войны. Назначение Литвина - это подтверждение того тезиса, что в этом зале есть коррупция. К сожалению, очень много платится с государства агрессора для того, чтобы такие как продолжали влиять на государственную политику Украины.

Хочу обратиться к Климкину. Друзья, вы перешли границу. Не знаю, чем это закончится, но таким послом такой человек не имеет права быть. Ганьба", - продолжил Береза.

После этого раздались аплодисменты.

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