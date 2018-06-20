|Кабмин утвердил состав Наблюдательного совета "Укрзализныци"
|20.06.2018 19:43
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ПАО "Укрзализныця" стала первой между государственных компаний, которой Кабинет Министров Украины утвердил состав наблюдательного советаКабинет Министров Украины на заседании 20 июня, утвердил кандидатуры членов Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", внесенные Министром Кабинета Министров Украины Александром Саенко.
Фото: uz.gov.ua
Представляя на заседании правительства кандидатуры, министр отметил, что они были отобраны Комитетом по назначению руководителей отдельно важных для экономики предприятий после изучения большого количества кандидатур управленцев из США, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Литвы и Украины.
"Среди них лучшие менеджеры, которые имели успешный опыт работы в таких организациях, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Министерство транспорта США, ВНР Billiton, Kernel, Deutsche Bahn, Cargill. Комитет в первую очередь рассматривал кандидатуры лиц, которые достигли значительного рост производственных и экономических показателей предприятий и организаций, в которых они работали", - сказал Саенко.
Министр сообщил, что в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли:
Кроме того, в качестве членов Наблюдательного совета - представителей государства - утверждены следующие кандидаты:
"Для нас это событие открывает качественно новый этап в развитии компании. По новому законодательству, на наблюдательный совет общества положено не только контролирующие и регулирующие функции, она становится полноценным органом управления компанией, его исключительной компетенции. Поэтому сегодняшнее решение Кабинета Министров Украины открывает возможность оперативного разв вязания большого перечня вопросов, которые сегодня являются насущными для продуктивной деятельности общества", - отметил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
Кроме того, Комитет согласовал критерии отбора членов Наблюдательного совета еще одного стратегического предприятия - ОАО «Укрпочта» - и вскоре начнет отбор кандидатур.
"Мы ожидаем от предложенных Комитетом членов Наблюдательного совета незаангажированный качественный подход, основанный на их многолетнем успешном опыте в сфере управления. Основным нашим критерием будет быстрый экономический рост государственных и искоренения коррупции. Государственные предприятия, которые остаются в собственности государства, должны работать по международным стандартам, демонстрировать качественный рост и приносить прибыль", - сказал Александр Саенко.
Напомним, "Укрзализныця" предоставила публичный доступ к информации о своих финансовых операциях.