ПАО "Укрзализныця" стала первой между государственных компаний, которой Кабинет Министров Украины утвердил состав наблюдательного совета

Представляя на заседании правительства кандидатуры, министр отметил , что они были отобраны Комитетом по назначению руководителей отдельно важных для экономики предприятий после изучения большого количества кандидатур управленцев из США, Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Литвы и Украины.

"Среди них лучшие менеджеры, которые имели успешный опыт работы в таких организациях, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Министерство транспорта США, ВНР Billiton, Kernel, Deutsche Bahn, Cargill. Комитет в первую очередь рассматривал кандидатуры лиц, которые достигли значительного рост производственных и экономических показателей предприятий и организаций, в которых они работали" , - сказал Саенко.

Министр сообщил, что в состав Наблюдательного совета "Укрзализныци" в качестве независимых членов вошли:

Андерс Ослунд - старший член Атлантического совета США и член совета East Capital, с многолетним опытом работы председателем правления Bank of Finland Inst. of Transition, который также является профессором Школы дипломатической службы Эдмунда А. Уолша.

Шевка Аджунер - европейский финансист с многолетним опытом управления в различных сферах, который на протяжении последних пяти лет возглавлял представительство ЕБРР в Украине. Под его председательством было реализовано значительное количество инфраструктурных и энергетических проектов в Украине.

Кристиан Кун - член Наблюдательного совета Литовских железных дорог, член Совета директоров Казахстанской железной дороги. Он имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в Deutsche Bahn AG - одной из крупнейших железнодорожных компаний ЕС, где достиг существенных экономических показателей.

Матье Андреас - управленец с многолетним опытом работы на должностях вице-президента, финансового директора, старшего советника в одной из крупнейших нефтяных компаний Европы - OMV AG (Австрия).

Кроме того, в качестве членов Наблюдательного совета - представителей государства - утверждены следующие кандидаты:

Даниэль Билак - директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest, имеет многолетний опыт управления инвестиционными проектами, в частности в качестве партнера известной компании CMS Cameron McKenna (США), а также опыт проект-менеджмента Программы развития ООН.

Иван Юрик - специалист с многолетним опытом проектного менеджмента инвестиционных проектов, в частности в должности главы представительства Blackstone в Украине, а также опытом в правительственном секторе на должности руководителя.

Константин Марьевич - действующий руководитель службы вице-премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Имеет опыт работы на руководящих должностях в Управлении делами аппарата Верховной Рады Украины, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Для нас это событие открывает качественно новый этап в развитии компании. По новому законодательству, на наблюдательный совет общества положено не только контролирующие и регулирующие функции, она становится полноценным органом управления компанией, его исключительной компетенции. Поэтому сегодняшнее решение Кабинета Министров Украины открывает возможность оперативного разв вязания большого перечня вопросов, которые сегодня являются насущными для продуктивной деятельности общества" , - отметил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Кроме того, Комитет согласовал критерии отбора членов Наблюдательного совета еще одного стратегического предприятия - ОАО «Укрпочта» - и вскоре начнет отбор кандидатур.

"Мы ожидаем от предложенных Комитетом членов Наблюдательного совета незаангажированный качественный подход, основанный на их многолетнем успешном опыте в сфере управления. Основным нашим критерием будет быстрый экономический рост государственных и искоренения коррупции. Государственные предприятия, которые остаются в собственности государства, должны работать по международным стандартам, демонстрировать качественный рост и приносить прибыль" , - сказал Александр Саенко.