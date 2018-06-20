Таким образом, часть населения пересядет на общественный транспорт, убеждены в "Киевгенплан"

Институт Генерального плана Киева разрабатывает Схему размещения гаражей и автостоянок в городе, цель которой - улучшение транспортной ситуации в городе за счет освобождения проезжих частей улиц от стоянок автотранспорта, уменьшение количества машин, въезжающих, предсказания мест под перехватывающие паркинги, ограничения въезда автомобилей в центральную часть города, обеспечение населения Киева необходимыми расчетно-нормативными паркоместами.

"В Киеве зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей, из них 767 тыс. Легковые. Транспортные проблемы усугубляются еще и масштабные потоки автотранспорта, который направляется в Киев из других регионов Украины, населенных пунктов Киевской области. В город ежедневно в утреннее период "пик" въезжает около 100 тыс. автомобилей, из которых около 70 тыс. легковых автомобилей. Большинство из них направляется через центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных магистралей" , - заявляют в "Киевгенплан".

"Для ограничения въезда в центральную часть города предполагается размещение перехватывающих паркингов на грани центрального ядра. Таким образом, часть населения пересядет на общественный транспорт. Кроме того, предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличение на центральную зону" , - отмечают в организации.

Кроме того, чтобы ограничить транзит центральной частью Киева проект Генерального плана, в частности, предусматривает завершение строительства Подольского мостового перехода и строительство правобережных подходов к Подольскому и Дарницкого мостовых переходов через реку Днепр. На первую очередь запланировано строительство Железнодорожного шоссе от Надднепрянского шоссе до бульвара Дружбы Народов, на расчетный период - удлинение Подольского мостового перехода до Воздухофлотского проспекта.

КО "Киевгенплан" является генеральным проектировщиком в разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года.