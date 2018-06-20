Известная украинская теннисистка Элина Свитолина оказалась в трех шагах от победы на открытии турнира WTA в Бирмингеме. Об этом сообщает Sport Arena .

В двух сетах она победила француженку Ализе Корне, благодаря чему попала в 1/4 финала турнира. В первой партии Свитолина взяла подачу соперницы при счете 2:2 и довела сет до победы. Во второй партии она взяла две подачи Корне, победив со счетом 6:2.

Отмечается, что в четвертьфинале Свитолина может встретиться с Михаэлой Бурзанеску, которая только несколько недель назад выбила ее с Ролан Гаррос. Чтобы это произошло, румынка должна обыграть Петру Мартич.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Париже завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису - "Ролан Гаррос", на котором украинская спортсменка Леся Цуренко обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии.

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