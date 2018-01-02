Дорожная отрасль в 2018г. получит порядка 47 млрд грн финансирования

Украинская автодорожная отрасль в 2018 году получит порядка 47 млрд грн финансирования за счет начала работы Государственного дорожного фонда и дополнительных источников, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"С 1 января начинает свою работу дорожный фонд. Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей больше 14 млрд грн", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, министр напомнил, что с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. км автодорог, остальные 120 тыс. км передаются на областной уровень с гарантированным финансированием из дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - уточнил В.Омелян, напоминая также, что с 1 января 2018 года предельная скорость в населенных пунктах ограничена до 50 км/ч.

Также, как сообщил министр, с 1 января значительно повышены штрафные санкции. За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10,2 тыс. грн, а за повторное такое нарушение – 40,8 тыс. грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20,4 тыс. грн, а за повторное совершение этого нарушения в течение года – 40,8 тыс. грн.

Отныне за превышение скорости в населенных пунктах штраф составит 3,4 тыс. грн, ранее он был 510 грн.

За то, что водитель оставил место ДТП, теперь придется заплатить 3,4 тыс. грн вместо 225 грн. К тому же, как напоминает В.Омелян, такое нарушение предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

"И, наконец, с 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Более НДС и налог платить не нужно. Ждем массовое появление украинских "блях" во всех государствах ЕС. Верю, что украинцы выберут именно этот экологический и почти с нулевыми затратами при эксплуатации - вид транспорта. Например, хозяин электрического Nissan Leaf только на топливе экономит мин 50 тыс. грн ежегодно. Это не считая того, что стоимость ТО также в разы меньше", - резюмировал министр.