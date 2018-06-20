Во время встречи президент Украины Петр Порошенко проинформировал
министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса об обстрелах, в
том числе и из тяжелого вооружения, которые ведут боевики на
Донбассе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко встретился с Ринкевичсом Фото: president.gov.ua Порошенко
проинформировал Ринкевичса об обстрелах, в том числе и из тяжелого
вооружения, которые ведут боевики на Донбассе. Стороны также
обсудили перспективы размещения на Донбассе миротворческой миссии
ООН.В пресс-службе сообщили, что Ринкевичс отметил важность
активной международной кампании с целью освобождения украинских
политзаключенных из российских тюрем.1 февраля спикер Министерства
иностранных дел Марьяна Беца сообщила, что по предварительным
расчетам, в России находится не менее 22 украинских
политзаключенных, в оккупированном Крыму – более 40.
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