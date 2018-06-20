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Глава МИД Латвии на встрече с Порошенко отметил важность международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных в РФ
20.06.2018 19:47
Во время встречи президент Украины Петр Порошенко проинформировал министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса об обстрелах, в том числе и из тяжелого вооружения, которые ведут боевики на Донбассе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко встретился с Ринкевичсом Фото: president.gov.ua Порошенко проинформировал Ринкевичса об обстрелах, в том числе и из тяжелого вооружения, которые ведут боевики на Донбассе. Стороны также обсудили перспективы размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.В пресс-службе сообщили, что Ринкевичс отметил важность активной международной кампании с целью освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.1 февраля спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца сообщила, что по предварительным расчетам, в России находится не менее 22 украинских политзаключенных, в оккупированном Крыму – более 40.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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