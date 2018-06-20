С начала суток боевики осуществили 3 обстрелы позиций объединенных сил на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Об объединенных сил, передает

"В течение текущих суток, 20 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим прекращения огня ... В ходе боевых действий текущих суток потерь между украинских защитников немае. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе Новотошковского, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм.

На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского враг вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

За прошедшие сутки, 19 июня, подразделения Объединенных сил зафиксировали 26 прицельных обстрелов, во время которых российско-оккупационные войска из оружия, которое запрещено минскими договоренностями выпустили несколько снарядов из артиллерийских систем 122-го калибра и 10 мин из минометов 120 и 82- го калибров.

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