Выборы в Украине не должны напоминать стихийное бедствие, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Турчинов: Выборы превращаются чуть ли не в вооруженное противостояние Фото: turchynov.com "У нас есть, к сожалению, ущербная политическая традиция – парламентские и президентские выборы превращаются чуть ли не в вооруженное противостояние. Такое ощущение, что каждые выборы у нас – как "последний шанс", и кто победит – получает все. Не выборы, а Судный день. И претенденты на политическую власть пытаются ее добыть любым путем. Для многих из них цель оправдывает средства, а такого не должно быть", – сказал он.По словам секретаря СНБО, "нет такой цели, которая может оправдать любые, в том числе и грязные, средства ее достижения, такие как провокации, фальсификации, ложь, подкуп, коррупция"."Поэтому нам надо менять наше отношение к власти, и, соответственно, к выборам как к "последнему и решительному бою". Не могут выборы для страны быть стихийным бедствием. Не могут они превращаться в ситуацию, когда люди теряют какие-то моральные ограничения и готовы на все, чтобы поднять свои рейтинги или получить дополнительные голоса", – отметил Турчинов.На уточняющий вопрос, кого он имеет в виду, секретарь СНБО ответил: "Это касается многих"."Вы знаете, я проходил многие выборы, и я помню, когда ехал в штаб в день голосования и у меня в спортивной сумке лежал автомат Калашникова... Это был 2004 год. Второй тур выборов в президенты, накануне начала Оранжевой революции. Нас предупредили, что боевики, нанятые Партией регионов, готовятся к штурму нашего штаба. Это ненормально... В демократической стране такого быть не может", – заявил Турчинов.Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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