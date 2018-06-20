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"Власть пытаются добыть любым путем". Турчинов заявил, что выборы в Украине похожи на Судный день
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20.06.2018 19:56
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Выборы в Украине не должны напоминать стихийное бедствие, отметил
секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Турчинов: Выборы
превращаются чуть ли не в вооруженное противостояние Фото:
turchynov.com "У нас есть, к сожалению, ущербная политическая
традиция – парламентские и президентские выборы превращаются
чуть ли не в вооруженное противостояние. Такое ощущение, что каждые
выборы у нас – как "последний шанс", и кто победит – получает
все. Не выборы, а Судный день. И претенденты на политическую власть
пытаются ее добыть любым путем. Для многих из них цель оправдывает
средства, а такого не должно быть", – сказал он.По словам
секретаря СНБО, "нет такой цели, которая может оправдать любые, в
том числе и грязные, средства ее достижения, такие как провокации,
фальсификации, ложь, подкуп, коррупция"."Поэтому нам надо менять
наше отношение к власти, и, соответственно, к выборам как к
"последнему и решительному бою". Не могут выборы для страны быть
стихийным бедствием. Не могут они превращаться в ситуацию, когда
люди теряют какие-то моральные ограничения и готовы на все, чтобы
поднять свои рейтинги или получить дополнительные голоса", –
отметил Турчинов.На уточняющий вопрос, кого он имеет в виду,
секретарь СНБО ответил: "Это касается многих"."Вы знаете, я
проходил многие выборы, и я помню, когда ехал в штаб в день
голосования и у меня в спортивной сумке лежал автомат
Калашникова... Это был 2004 год. Второй тур выборов в президенты,
накануне начала Оранжевой революции. Нас предупредили, что боевики,
нанятые Партией регионов, готовятся к штурму нашего штаба. Это
ненормально... В демократической стране такого быть не
может", – заявил Турчинов.Очередные президентские и
парламентские выборы должны пройти в Украине в 2019 году.
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