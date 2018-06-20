Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что провел ряд встреч в США со "свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дело о госизмене Януковича рассматривают в Оболонском райсуде Фото: EPA Защита Януковича утверждает, что в Украине нарушают его право на доступ к правосудию.Адвокат Виталий Сердюк заявил, что провел ряд встреч в США со "свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия"."Мы обратились к США, которые отстаивают верховенство права и закона, независимость системы правосудия, ее эффективность, беспристрастность и некоррумпированность, с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства, для установления истины по делу", – говорится в сообщении.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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