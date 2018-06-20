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Адвокаты Януковича заявили, что попросили посла США посодействовать допросу свидетелей, находящихся в этой стране
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20.06.2018 19:58
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Адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий
Сердюк заявил, что провел ряд встреч в США со "свидетелями,
показания которых важны для проведения объективного судебного
следствия". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дело о госизмене Януковича рассматривают в Оболонском райсуде Фото:
EPA Защита Януковича утверждает, что в Украине нарушают его право
на доступ к правосудию.Адвокат Виталий Сердюк заявил, что провел
ряд встреч в США со "свидетелями, показания которых важны для
проведения объективного судебного следствия"."Мы обратились к США,
которые отстаивают верховенство права и закона, независимость
системы правосудия, ее эффективность, беспристрастность и
некоррумпированность, с просьбой поддержать наши намерения
допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого
государства, для установления истины по делу", – говорится в
сообщении.Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22
февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на
Майдане, Верховная Рада признала его
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же
месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей
проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).
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