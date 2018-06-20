Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным, во время которой они обсудили заявление Совбеза ООН об ухудшении ситуации на Донбассе. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

“Сейчас у нас два эпохальных, „веховых“ момента, которые можно осветить, — это заявление председателя Совета Безопасности по Украине, а также дебаты по Ближнему Востоку, которые должны пройти”, — заявил Гутерреш.

Он также отметил, что ООН сейчас делает упор на то, что Россия является незаменимым элементом создания нового многополярного, полицентричного мира.

Напомним, 6 июня Совет безопасности ООН принял заявление по Украине, в которой выражается озабоченность ухудшением ситуации на Донбассе и подтверждается поддержка территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

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