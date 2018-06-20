В Верховной Раде в ближайшее время рассмотрят новый законопроект, предусматривающий увеличение наказания за игнорирование ремня безопасности.

Существующий штраф составляет 51 гривну, а в связи с новым постановлением он увеличится почти в 17 раз - до 850 грн. Соответствующий документ появился на сайте парламента, передает со ссылкой на .

Речь идет о том, что высокий уровень смертности и травматизма заставляет пересматривать требования к водителям. По статистике ежегодно на дорогах Украины гибнет около 3,5 тыс. людей, травмируются не меньше 35 тыс. А данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% . Результатом аварий в случае неиспользования ремней, стала бы смерть водителя и пассажиров.

"Уровень пользования ремнями безопасности в Украине самый низкий между всех стран Европы. Только 15% водителей, пользующихся ремнями безопасности по данным исследования кампании "За безопасные дороги", проведенной в 2017 году. Например, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, Чехии 97%, Словении 93%, Польши 83%", говорится в документе.

В Европе сумма штрафов более существенная нежели в Украине. Так в Чехии за такое нарушение взимают 77 евро, в Словении 120 евро, а во Франции 135 евро.

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