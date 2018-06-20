У внучки британской королевы Елизаветы II Зары Тиндолл и ее жена, регбиста Майкла Тинделла, 18 июня родилась дочь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Елизаветы II родилась правнучка Фото: EPA У внучки королевы Зары Тинделл и ее жена, регбиста Майкла Тинделла, 18 июня родилась дочь, они во второй раз стали родителями. Имя девочки сообщат позже.Отмечается, что члены королевской семьи "в восторге" от этой новости.Внучка британской королевы вышла замуж за Тинделла в 2011 году, а в 2014-м родила первую дочь – Мию Грэйс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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