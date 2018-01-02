Балерина Анастасия Волочкова показала растяжку в парилке. Волочкова: По традиции 1 января я парюсь в своей русской бане Фото: volochkova_art / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."По традиции 1 января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам – шпагат", – написала она. По традиции 1 го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? * По многочисленным просьбам ШПАГАТ 2018 ! * #ниднябезшпагата #анастасияволочкова #волочкова #балет #шпагатволочковой #шпагат2018 #красота #радость #любовь #русскаябаня #россия #новыйгод Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Янв 1, 2018 at 12:21 PST Волочкова часто выставляет фото своего шпагата в Instagram, снимки она сопровождает хештегом #шпагатволочковой. В начале августа балерина написала в соцсети: "Этот элемент моей профессии будоражит более, чем то количество благотворительных концертов, которые я организую и танцую... Я буду радовать вас моей формой и растяжкой!". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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