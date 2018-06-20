Российскому актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову запрещен въезд в Украину на три года, отметили в Государственной пограничной службе Украины. В 2015 году Каморзин посещал оккупированный Крым Фото: kino-teatr.ru "В столичном аэропорту "Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев" обнаружили гражданина РФ, по которому была информация о возможном посещении Крыма через недействующие пункты пропуска. Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал Крым", – сообщили в пресс-службе.Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.Актерам запрещен въезд в Украину на три года.В ГПСУ отметили, что только въезд в Украину запрещен 122 иностранцам – деятелям культуры и искусства, которые незаконно находились на территории оккупированного Крыма. И еще 52-м лицам при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы и возвращены обратно.Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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