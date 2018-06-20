Российскому актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову
запрещен въезд в Украину на три года, отметили в Государственной
пограничной службе Украины. В 2015 году Каморзин посещал
оккупированный Крым Фото: kino-teatr.ru "В столичном аэропорту
"Жуляны" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта
пропуска "Киев" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев"
обнаружили гражданина РФ, по которому была информация о возможном
посещении Крыма через недействующие пункты пропуска. Как
выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью
съемок фильма без соответствующего разрешения и вне КПВВ посещал
Крым", – сообщили в пресс-службе.Кроме того, в пункте пропуска
"Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда
разоблачили еще одного гражданина РФ, каскадера Сергея Михайлова,
который в 2015 году посещал временно оккупированную
территорию.Актерам запрещен въезд в Украину на три года.В ГПСУ
отметили, что только въезд в Украину запрещен 122
иностранцам – деятелям культуры и искусства, которые незаконно
находились на территории оккупированного Крыма. И еще 52-м лицам
при въезде в Украину отказано в пересечении государственной границы
и возвращены обратно.Россия аннексировала Крым
после незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.
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