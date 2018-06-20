Массовые беспорядки, произошедшие в Харьковском городском совете в среду, 20 июня, были организованы правительством из Киева. Об этом заявил внефракционный народный депутат Виктор Балога в эфире телеканала NEWSONE.

"Мэру Харькова и многим мэрам надо безотлагательно делать свою муниципальную охрану, чтобы не допускать таких провокаций. То, что произошло сегодня в Харькове, однозначно (было сделано, - ред.) праворадикалами, нанятыми действующей властью в Киеве. Это провокации с Банковой (на Банковой находится власть Президента, - ред.)", - сказал он.

По его словам, "радикалами" пользуется и Банковая, и Грушевского (на Грушевского находится Кабинет министров, - ред.), и МВД.

"Черкассы, Киев, Харьков, завтра будет Одесса, Запорожье… Перед выборами будут подгибать под себя мэров, у которых есть авторитет у городских общин", - предупредил Балога.

Также он отметил, что важно понимать разницу между "этими праворадикалами" и совершенно настроенным обществом на Майдане.

"Тех радикалов Янукович не посылал брать админздания, этих радикалов посылает действующая власть. В этом и разница", - сказал народный депутат.

Политолог Руслан Бортник заявил, что захват горсовета в Харькове - попытка установить контроль над главой популярного в городе мэра в преддверии выборов.

По его словам, в Украине продолжается серьезное противостояние, цель которого - установить контроль над местными элитами.

"Разваливается сейчас в суде дело против Кернеса за избиение активистов площади в 14 году. Вчера, как жена Антона Геращенко гласила, что это дело было сфальсифицировано, и теперь перестает быть инструментом шантажа и давления относительно главы города Харькова. Мы помним, какая ситуация недавно развернулась в Одессе вокруг Труханова, в Николаеве, еще чуть раньше в Запорожье, идет серьезное противостоянии по контролю над местными элитами, над мэрами городов, особенно крупных городов, которые очень популярны. Если рейтинг президента 5 - 10%, то рейтинг Труханова, Кернеса и многих других 40-50%. Они популярны, их пытаются подвесить на крючок. Это все происходит накануне выборов", - считает Руслан Бортник

Он отметил, что с юридической точки зрения блокирование заседания Харьковского городского совета силовыми группировками можно расценить как попытку нападения на государство.

"Это террористический акт, с юридической квалификации - это набег на государство. Мне кажется, что если бы страна была правовая, если бы это происходило в Германии, США, в ответ за такое набег эти нападающие получили бы шара. Потому что таким образом влиять на органы государственной власти, называя себя хотя Иисусом Христом, хотя национальными женами, хотя Матерью Терезой - нельзя. Это форма неформального давления", - заявил политолог.

Также напомним, что управление СБУ в Харьковской области подчеркнуло, что не имеет никакого отношения к правонарушениям в Харьковском горсовете.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира