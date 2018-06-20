Массовые беспорядки, произошедшие в Харьковском городском
совете в среду, 20 июня, были организованы правительством из
Киева. Об этом заявил внефракционный народный депутат Виктор Балога
в эфире телеканала NEWSONE.
"Мэру Харькова и многим мэрам надо безотлагательно делать свою
муниципальную охрану, чтобы не допускать таких провокаций. То, что
произошло сегодня в Харькове, однозначно (было сделано, - ред.)
праворадикалами, нанятыми действующей властью в Киеве. Это
провокации с Банковой (на Банковой находится власть Президента, -
ред.)", - сказал он.
По его словам, "радикалами" пользуется и Банковая, и Грушевского
(на Грушевского находится Кабинет министров, - ред.), и МВД.
"Черкассы, Киев, Харьков, завтра будет Одесса, Запорожье… Перед
выборами будут подгибать под себя мэров, у которых есть авторитет у
городских общин", - предупредил Балога.
Также он отметил, что важно понимать разницу между "этими
праворадикалами" и совершенно настроенным обществом на Майдане.
"Тех радикалов Янукович не посылал брать админздания, этих
радикалов посылает действующая власть. В этом и разница", - сказал
народный депутат.
Политолог Руслан Бортник заявил, что захват горсовета в
Харькове - попытка установить контроль над главой популярного в
городе мэра в преддверии выборов.
По его словам, в Украине продолжается серьезное противостояние,
цель которого - установить контроль над местными элитами.
"Разваливается сейчас в суде дело против Кернеса за избиение
активистов площади в 14 году. Вчера, как жена Антона Геращенко
гласила, что это дело было сфальсифицировано, и теперь перестает
быть инструментом шантажа и давления относительно главы города
Харькова.
Мы помним, какая ситуация недавно развернулась в Одессе вокруг
Труханова, в Николаеве, еще чуть раньше в Запорожье, идет серьезное
противостоянии по контролю над местными элитами, над мэрами
городов, особенно крупных городов, которые очень популярны.
Если рейтинг президента 5 - 10%, то рейтинг Труханова, Кернеса и
многих других 40-50%. Они популярны, их пытаются подвесить на
крючок. Это все происходит накануне выборов", - считает Руслан
Бортник
Он отметил, что с юридической точки зрения блокирование
заседания Харьковского городского совета силовыми группировками
можно расценить как попытку нападения на государство.
"Это террористический акт, с юридической квалификации - это
набег на государство.
Мне кажется, что если бы страна была правовая, если бы это
происходило в Германии, США, в ответ за такое набег эти нападающие
получили бы шара.
Потому что таким образом влиять на органы государственной
власти, называя себя хотя Иисусом Христом, хотя национальными
женами, хотя Матерью Терезой - нельзя. Это форма неформального
давления", - заявил политолог.
Также напомним, что управление СБУ в Харьковской области
подчеркнуло, что не имеет никакого отношения к правонарушениям в
Харьковском горсовете.
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