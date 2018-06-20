Прокуратура объявила подозрение двум должностным лицам сельского совета Кировоградской области, уличенным на взятки. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

"Прокуратура Кировоградской области сообщила о подозрении землеустроителю и депутату одного из сельских советов региона по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное в соучастии", - говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Чиновники требовали и получили от местного жителя 900 долларов США за содействие в аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. После получения оговоренной суммы 7 июня 2018 года подозреваемых задержали правоохранители.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУНП в области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, главу РГА во Львовской области разоблачили на взятке в 1500 долларов.

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