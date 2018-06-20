Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп от Блока Петра Порошенко Руслан Князевич предположил, что Международный валютный фонд мог получить искаженную информацию относительно нормы об апелляции в законе об антикоррупционном суде. Рада приняла законопроект об антикоррупционном суде 7 июня Фото: rada.gov.ua "Конечно, если будет позиция [положение закона] изменить, пусть его меняют. Но я остаюсь при своей позиции, что то, что мы сделали, – с точки зрения Конституции и прав человека, это единственно возможный вариант", – сказал Князевич.Он предположил, что Международный валютный фонд мог получить искаженную информацию относительно этой нормы."МВФ накрутили… Они, оказывается, нам ставят в укор, что в первом чтении якобы было написано: то, что в местных судах, рассматривают они, а потом передают в апелляционную палату. Это нигде не обсуждалось. Этого не могло быть по определению, потому что эта апелляционная палата имеет другое предназначение... МВФ накрутили, и МВФ теперь говорит: "Давайте возвращаться к редакции первого чтения". Они даже не знают, что там идет речь о всех делах", – сказал Князевич.По его словам, в случае отмены нормы об апелляции антикоррупционный суд столкнется с большим количеством дел.Депутат добавил, что в первой редакции президентского законопроекта предлагалось, чтобы подсудные антикоррупционному суду дела вне зависимости от этапа рассмотрения в общих судах были переданы в Высший антикоррупционный суд."Позиция [Венецианской комиссии] была однозначна: не могут суды, в которых уже идет рассмотрение, передавать эти дела в новый суд. Представьте себе: уже приговор, человек сидит в тюрьме, дошло до верха, все обнуляется, всех распускают, все свободны, начинается рассмотрение с первой инстанции. Мы согласились с этой логикой и предложили норму, что уже те дела, которые пошли в местные суды, должны идти по обычному порядку – в местные апелляционные суды. Не может для них быть создан чрезвычайный порядок", – сказал политик.7 июня Верховная Рада приняла законопроект об антикоррупционном суде.11 июня инициативу одобрил президент Украины Петр Порошенко.13 июня после публикации закона в официальной прессе Центр противодействия коррупции заявил, что в документе появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная правка может нивелировать работу детективов бюро за последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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