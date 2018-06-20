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Глава профильного комитета Рады Князевич считает, что норму об апелляции в законе об антикоррупционном суде менять не стоит
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20.06.2018 20:23
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и
правосудия, нардеп от Блока Петра Порошенко Руслан Князевич
предположил, что Международный валютный фонд мог получить
искаженную информацию относительно нормы об апелляции в законе об
антикоррупционном суде. Рада приняла законопроект об
антикоррупционном суде 7 июня Фото: rada.gov.ua "Конечно, если
будет позиция [положение закона] изменить, пусть его меняют. Но я
остаюсь при своей позиции, что то, что мы сделали, – с точки зрения
Конституции и прав человека, это единственно возможный
вариант", – сказал Князевич.Он предположил,
что Международный валютный фонд мог получить искаженную
информацию относительно этой нормы."МВФ накрутили… Они,
оказывается, нам ставят в укор, что в первом чтении якобы было
написано: то, что в местных судах, рассматривают они, а потом
передают в апелляционную палату. Это нигде не обсуждалось. Этого не
могло быть по определению, потому что эта апелляционная палата
имеет другое предназначение... МВФ накрутили, и МВФ теперь говорит:
"Давайте возвращаться к редакции первого чтения". Они даже не
знают, что там идет речь о всех делах", – сказал Князевич.По
его словам, в случае отмены нормы об апелляции антикоррупционный
суд столкнется с большим количеством дел.Депутат добавил, что в
первой редакции президентского законопроекта предлагалось,
чтобы подсудные антикоррупционному суду дела вне зависимости
от этапа рассмотрения в общих судах были переданы в Высший
антикоррупционный суд."Позиция [Венецианской комиссии] была
однозначна: не могут суды, в которых уже идет рассмотрение,
передавать эти дела в новый суд. Представьте себе: уже приговор,
человек сидит в тюрьме, дошло до верха, все обнуляется, всех
распускают, все свободны, начинается рассмотрение с первой
инстанции. Мы согласились с этой логикой и предложили норму, что
уже те дела, которые пошли в местные суды, должны идти по обычному
порядку – в местные апелляционные суды. Не может для них быть
создан чрезвычайный порядок", – сказал политик.7 июня
Верховная Рада приняла законопроект об антикоррупционном
суде.11 июня инициативу одобрил президент Украины Петр
Порошенко.13 июня после публикации закона в официальной
прессе Центр противодействия коррупции заявил, что в документе
появилась норма, которая не зачитывалась в Раде и не
обсуждалась в профильном комитете. Согласно ей, апелляции по
делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые уже
поступили в суды, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а
не в антикоррупционном суде.НАБУ пояснило, что указанная
правка может нивелировать работу детективов бюро за
последние три года.В комитете Рады по вопросам правовой политики и
правосудия заверили, что уточнение об апелляции прошло все
стадии согласования. Согласно коммюнике, это была рекомендация
экспертов Венецианской комиссии. В последней заверили, что не
имеют отношения к норме.14 июня в парламенте зарегистрировали
законопроект №8473 об отмене правки.18 июня спикер
парламента Андрей Парубий допустил внесение изменений в закон.
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