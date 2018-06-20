В среду, 20 июня, правительство из Киева организовало массовые беспорядки в Харьковском городском совете. Такое мнение выразил народный депутат Виктор Балога в эфире телеканала NEWSONE .

"Мэру Харькова и многим мэрам надо безотлагательно делать свою муниципальную охрану, чтобы не допускать таких провокаций. То, что произошло сегодня в Харькове, однозначно (было сделано, - ред.) праворадикалами, нанятыми действующей властью в Киеве. Это провокации с Банковой", - сказал он.

Балога уверен, что и власть президента, и Кабинет министров, и Министерство внутренних дел пользуются "радикалами".

"Черкассы, Киев, Харьков, завтра будет Одесса, Запорожье… Перед выборами будут подгибать под себя мэров, у которых есть авторитет у городских общин", - отметил он.

Кроме того, Балога подчеркнул, что важно понимать разницу между "этими праворадикалами" и совершенно настроенным обществом на Майдане.

"Тех радикалов Янукович не посылал брать админздания, этих радикалов посылает действующая власть. В этом и разница", - резюмировал народный депутат.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 20 июня, в Харькове произошли столкновения между работниками муниципальной охраны и активистами перед началом сессии городского совета.

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