|Балога сообщил, кто нанял "радикалов", устроивших беспорядки в горсовете Харькова
|20.06.2018 20:23
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В среду, 20 июня, правительство из Киева организовало массовые беспорядки в Харьковском городском совете. Такое мнение выразил народный депутат Виктор Балога в эфире телеканала NEWSONE.
"Мэру Харькова и многим мэрам надо безотлагательно делать свою муниципальную охрану, чтобы не допускать таких провокаций. То, что произошло сегодня в Харькове, однозначно (было сделано, - ред.) праворадикалами, нанятыми действующей властью в Киеве. Это провокации с Банковой", - сказал он.
Балога уверен, что и власть президента, и Кабинет министров, и Министерство внутренних дел пользуются "радикалами".
"Черкассы, Киев, Харьков, завтра будет Одесса, Запорожье… Перед выборами будут подгибать под себя мэров, у которых есть авторитет у городских общин", - отметил он.
Кроме того, Балога подчеркнул, что важно понимать разницу между "этими праворадикалами" и совершенно настроенным обществом на Майдане.
"Тех радикалов Янукович не посылал брать админздания, этих радикалов посылает действующая власть. В этом и разница", - резюмировал народный депутат.
Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 20 июня, в Харькове произошли столкновения между работниками муниципальной охраны и активистами перед началом сессии городского совета.
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