Днепровский суд Киева взял под стражу бывшего "заместителя министра спорта Крыма" за совершение государственной измены. Об этом в Facebook сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым, передает

Так, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Следующее судебное разбирательство по делу назначено на 02.07.2018.

Напомним, суд начал подготовительное заседание по делу по обвинению в государственной измене "заместителя министра спорта Крыма". Для участия в заседании обвиняемого доставили из Херсона в столицу.

Как сообщал 2 февраля 2018 года сотрудники контрразведки СБУ задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти. Впоследствии ему сообщили о подозрении в государственной измене.

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