Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом подчеркнул "необходимость дополнительных усилий для преодоления системного кризиса" в организации. Лавров встретился с Ягландом Фото: EPA "Внимание генсекретаря было привлечено к необходимости более активно задействовать профильные механизмы Организации для защиты прав национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде только на Украине и в странах Балтии", – говорится в сообщении.Также Лавров подчеркнул "необходимость дополнительных усилий для преодоления системного кризиса в Организации в целях сохранения ее подлинно общеевропейского характера".Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. 28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой продлила санкции против России и лишила ее права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016-м и 2017 годах делегация РФ не принимала участия в работе ассамблеи.22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в Совете Европы.По данным "Европейской правды", российская делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре этого года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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