Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком
Совета Европы Турбьерном Ягландом подчеркнул "необходимость
дополнительных усилий для преодоления системного кризиса" в
организации. Лавров встретился с Ягландом Фото: EPA "Внимание
генсекретаря было привлечено к необходимости более активно
задействовать профильные механизмы Организации для защиты прав
национальных меньшинств на пространстве Совета Европы, прежде
только на Украине и в странах Балтии", – говорится в
сообщении.Также Лавров подчеркнул "необходимость дополнительных
усилий для преодоления системного кризиса в Организации в целях
сохранения ее подлинно общеевропейского характера".Россия была
лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года –
сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе.
28 января 2015 года ПАСЕ приняла резолюцию, в
которой продлила санкции против России и лишила ее
права голоса до апреля. В знак протеста делегация РФ заявила, что
приостанавливает свои контакты с ПАСЕ.В 2016-м и 2017
годах делегация РФ не принимала участия в работе
ассамблеи.22 января 2018 года Ягланд заявил, что Россия не
заслуживает исключения из организации, несмотря на нарушение ряда
ее принципов. Он признал, что отказ России и Турции в 2017 году от
уплаты взноса в полном объеме привел к финансовым проблемам в
Совете Европы.По данным "Европейской правды", российская
делегация может вернуться в ПАСЕ в октябре этого года.
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