Чаще только украинцы покупают квартиры сразу оплачивая полную стоимость. Однако между финансовых инструментов, которые дают дополнительные возможности в приобретении жилья, рассрочка от застройщика является наиболее востребованным. Об этом рассказала директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, пишет

"Чаще только покупают квартиру со стопроцентной оплатой, так как при этом застройщик дает очень существенную скидку - до 25%. Таких продаж большинство. Но бывает, что не хватает всей суммы, а брать кредит в банке человек не хочет, в таком случае мы даем возможность выплатить стоимость выбранной квартиры в рассрочку. У нас есть предложения, например на квартиры в ЖК "Медовый", когда можно внести 30% первоначального взноса, а остаток выплатить до ввода дома в эксплуатацию. Но при этом, акцентируем внимание покупателя, стоимость квадратного метра остатка не фиксируется. Если в процессе строительства стоимость "квадрата" увеличится, то, соответственно, это отразится и на общей сумме рассрочки. Но, как правило, людей это не пугает", - отметила руководитель Департамента.

По ее словам, на сегодняшний день, несмотря на то, что однокомнатные квартиры до сих пор преобладают в структуре спроса, все более популярными становятся двухкомнатные, которые чаще только покупают молодые семьи, которые "выросли" из однушек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира