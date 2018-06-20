Не надо стимулировать средний бизнес. Создайте условия - и он будет расти, как трава.

Об этом рассказал экономист Владимир Дубровский,передает со ссылкой на .

"Лозунг настоящего бизнеса сформировали еще во Франции. Министр финансов Кольбер (жил в 1619 - 1683 годы. Отличился внедрением многих реформ. -) собрал новых французских предпринимателей среднего класса и спросил, чем государство может им помочь. Один из них удачно ответил : "Не вмешивайтесь". Государство не может не мешать бизнесу вообще. Оно собирает налоги, должно устанавливать определенные регуляторные ограничения. Но должено делать это минимально и в такой форме, чтобы не лезть в само предпринимательство. А у нас это минные поля - не знаешь , где подорвешься", - говорит он.

Удешевление кредитов - это плохая идея, считает знаток.

"Когда это делают иностранные фонды за счет иностранного налогоплательщика через механизмы, которые сами контролируют, - хорошо. Если это делает наше государство - плохо. Оно не выполняет базовых функции по отношению к бизнесу и гражданам. Кто имеет право на поддержку от государства? Те , кто родился с правом на жизнь. То есть все. Государство должно обеспечивать это право в виде безопасности и лечения больных. Есть много людей, которые попрошайничают и по объективным причинам не могут обеспечить себя. Вот этим надо заняться. Предприниматели - сильные люди. Они могут о себе позаботиться", - отмечает Владимир Дубровский.

По словам экономиста, в дешевом кредитовании будет избирательность, а это поле для коррупции.

"Абсолютное большинство предпринимателей, кто сейчас продвигает эту идею, никогда не получат такие кредиты. Они достанутся конкурентам с хорошими отношениями с властью и захватят рынок. Люди лоббируются свою собственную смерть, как бизнесменов. Нам нельзя слепо заимствовать европейские практики", - добавляет он.

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