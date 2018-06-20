Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, комментировавший матчи чемпионата мира в РФ, объявил об уходе с "Первого канала" в связи с необходимостью "приступить к другой деятельности". Комментируя матч Мексика – Германия, он упомянул оппозиционера Алексея Навального, которого федеральный канал игнорирует. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Слуцкий: 21 июня улетаю в Голландию Фото: ЕРА Тренер объяснил, что ему необходимо "приступить к другой деятельности".Представитель "Первого канала" объяснил агентству, что у них со Слуцким был договор на комментарии только двух матчей. На телеканале рассказали, что у Слуцкого 21 июня начнутся сборы "его клуба в Голландии".14 июня издание "АиФ.ru" опубликовало интервью с экс-тренером российской сборной, в котором Слуцкий рассказал о том, что будет работать с футбольным клубом "Витесс" из Нидерландов."21 июня улетаю в Голландию: у "Витесса" начинаются предсезонные сборы", – сказал он.Упоминание о Навальном прозвучало в прямом эфире "Первого канала" 17 июня. Комментатор Кирилл Дементьев отметил, что нужно играть в "навальный футбол". В ответ Слуцкий сказал: "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть..." Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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