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Футбольный комментатор, упомянувший Навального в эфире российского телеканала, уволился
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20.06.2018 20:38
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Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий,
комментировавший матчи чемпионата мира в РФ, объявил об уходе с
"Первого канала" в связи с необходимостью "приступить к другой
деятельности". Комментируя матч Мексика – Германия, он упомянул
оппозиционера Алексея Навального, которого федеральный канал
игнорирует. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Слуцкий: 21 июня улетаю в Голландию Фото: ЕРА Тренер объяснил, что
ему необходимо "приступить к другой деятельности".Представитель
"Первого канала" объяснил агентству, что у них со Слуцким был
договор на комментарии только двух матчей. На телеканале
рассказали, что у Слуцкого 21 июня начнутся сборы "его клуба в
Голландии".14 июня издание "АиФ.ru" опубликовало интервью с
экс-тренером российской сборной, в котором Слуцкий рассказал о том,
что будет работать с футбольным клубом "Витесс" из Нидерландов."21
июня улетаю в Голландию: у "Витесса" начинаются предсезонные
сборы", – сказал он.Упоминание о Навальном прозвучало в прямом
эфире "Первого канала" 17 июня. Комментатор Кирилл Дементьев
отметил, что нужно играть в "навальный футбол". В ответ Слуцкий
сказал: "Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть..."
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