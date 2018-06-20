В АП Украины отказались сообщить, подали ли иск в суд на британскую телерадиокомпания ВВС за публикации о том, что в 2017 году встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом организовали за деньги.

Об этом говорится в ответе АП на требование народного депутата Сергея Лещенко.

"Как отметил Конституционный суд Украины в Решении № 5-рп от 5 марта 2003 года (дело об обращении народных депутатов Украины в Национальный банк Украины), в случае поступления обращений, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний не должен удовлетворять требования запроса или принимать предложение, которое есть в обращении", - говорится в ответе АП на требование Лещенко.

По мнению нардепа, из єтого ответа следует, что в администрации президента не подали ни одного иска.





"Сегодня получил отписку от глава администрации президента Райнина. С которой можно сделать вывод, что ни одного иска Порошенко не подал. А значит, все-таки нет дыма без огня - и деньги были?", - отметил он.

Напомним, британская телерадиокомпания BBC сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года. Об этом говорится в расследовании BBC, подготовленном журналистами в Украине и в США и опубликованном в среду вечером.

По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.

В то же время, отмечается в сообщении, Коэн не был зарегистрирован как лоббист, представляющий интересы Украины, как этого требует закон США.

"Встреча двух президентов состоялась в Белом доме в июне прошлого года. Незадолго после того, как украинский президент вернулся домой, в Украине было закрыто расследование в отношении бывшего менеджера кампании Трампа Пола Манафорта", - подчеркивает BBC.

"Високопоставленный офицер украинской разведки в АП рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи и фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко хотел встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как "переговоры", - уточнила телекомпания.

Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, по данным ВВС, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.

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