|У Порошеноко не стали судиться с ВВС за информацию про 400 тыс. долларов за встречу с Трампом
|20.06.2018 20:45
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В АП Украины отказались сообщить, подали ли иск в суд на британскую телерадиокомпания ВВС за публикации о том, что в 2017 году встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом организовали за деньги.
Об этом говорится в ответе АП на требование народного депутата Сергея Лещенко.
По мнению нардепа, из єтого ответа следует, что в администрации
президента не подали ни одного иска.
Напомним, британская телерадиокомпания BBC сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года. Об этом говорится в расследовании BBC, подготовленном журналистами в Украине и в США и опубликованном в среду вечером.
По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.
В то же время, отмечается в сообщении, Коэн не был зарегистрирован как лоббист, представляющий интересы Украины, как этого требует закон США.
Задача организации переговоров была поставлена бывшему помощнику, который попросил помощи у неназванного, но, по данным ВВС, лояльного депутата. На Коэна вышли из еврейской благотворительной организации в штате Нью-Йорк. В итоге он получил сумму в размере 400 тысяч долларов.