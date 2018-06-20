Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поблагодарила уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову "за намерение принять меры" по переводу главного редакта "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из Херсона в Киев. Москалькова посетит Вышинского Фото: Татьяна Москалькова / Facebook "В рамках договоренности о соблюдении принципа паритета планирую посетить 23 июня 2018 года гражданина РФ Вышинского, содержащегося в СИЗО города Херсона", - говорится в сообщении.Она поблагодарила Денисову "за намерение принять меры" по переводу Вышинского из Херсона в Киев.15 мая в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве прошли обыски, следственные действия проходили также дома у Вышинского. В Службе безопасности Украины заявили, что вместе с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. В этот же день Вышинского задержали по подозрению в госизмене.17 мая суд арестовал его на два месяца. Статья 111 Уголовного кодекса Украины "госизмена", которая ему вменяется, не предусматривает альтернативы содержанию под стражей. 21 мая защита Вышинского подала апелляцию на его арест. Суд ее отклонил.Вышинский рассказал, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 1 июня на заседании суда в Херсоне, который рассматривал апелляцию на меру пресечения, руководитель "РИА Новости Украина" заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению".В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что пребывает в статусе подозреваемого.7 июня Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители провели санкционированный обыск в банковской ячейке Вышинского, там обнаружили документы, более $200 тыс. и предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906".9 июня Путин обсуждал ситуацию с Вышинским с президентом Украины Петром Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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