Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене, обратился к послу США в Украине Мари Йованович относительно допроса свидетелей, которые находятся на территории США. Об этом сообщает со ссылкой на адвокатскую группу AVER LEX.

"В ходе поездки в США мною был проведен ряд встреч со свидетелями, показания которых важны для проведения объективного судебного следствия. Однако, конечно, что суд находится под давлением Генеральной прокуратуры, в частности, уже часто показал свою незаинтересованность в заслушивании доказательств стороны защиты. Следовательно, мы обратились к США, которые отстаивают верховенство права и закона, независимость системы правосудия, ее эффективность, беспристрастность и некоррумпированность, с просьбой поддержать наши намерения допросить тех лиц, которые сейчас находятся на территории этого государства для установления истины по делу", - сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Напомним, прежний охранник Владимир Павленко заявил, что экс-президента Украины Виктора Януковича пытались поймать пограничники после его прилета из Харькова в Донецк 22 февраля 2014 года.

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