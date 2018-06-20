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Климкин о назначении Литвина послом: Это исключительно компетенция президента, для меня будет некорректным это комментировать
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20.06.2018 20:54
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что слышал
негативные комментарии народных депутатов Украины о новоназначенном
после Украины в Армении Петре Литвине. Климкин отказался
комментировать назначение Литвина Фото: ЕРА "Относительно
назначения посла в Армении: понятно, что это исключительно
компетенция президента. Я слышал конечно, что было сказано сегодня
в Верховной Раде, но для меня будет некорректным это
комментировать", – сказал он.Климкин добавил, что МИД
Украины будет "держать крепко в руках", то что касается
компетенции министерства по руководству посольством.
Порошенко назначил Петра Литвина послом Украины в
Армении 19 июня.Сегодня на заседании парламента нардеп от
"Народного фронта" Юрий Береза заявил, что назначения
Литвина – это подтверждение коррупции в зале Верховной Рады.С
мая 2012 года Литвин был командиром 8-го армейского корпуса
Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время боевых действий
на востоке в 2014 году он командовал войсками сектора "Д".Как
пишет "Европейская правда", Литвина обвиняли в том, что в
августе 2014 года под Иловайском он бросил своих подчиненных –
в итоге украинские войска оказались в окружении.Однако временная
следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что
информация о его побеге не соответствует действительности.Старший
брат Петра Литвина – Владимир Литвин – занимал пост
спикера Верховной Рады в 2008–2012 годах, он внефракционый нардеп
нынешнего созыва Рады. Другой брат – Николай Литвин –
генерал армии Украины, с 2003-го по 2014 год возглавлял
Госпогранслужбу Украины.
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