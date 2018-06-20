Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что слышал негативные комментарии народных депутатов Украины о новоназначенном после Украины в Армении Петре Литвине. Климкин отказался комментировать назначение Литвина Фото: ЕРА "Относительно назначения посла в Армении: понятно, что это исключительно компетенция президента. Я слышал конечно, что было сказано сегодня в Верховной Раде, но для меня будет некорректным это комментировать", – сказал он.Климкин добавил, что МИД Украины будет "держать крепко в руках", то что касается компетенции министерства по руководству посольством. Порошенко назначил Петра Литвина послом Украины в Армении 19 июня.Сегодня на заседании парламента нардеп от "Народного фронта" Юрий Береза заявил, что назначения Литвина – это подтверждение коррупции в зале Верховной Рады.С мая 2012 года Литвин был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время боевых действий на востоке в 2014 году он командовал войсками сектора "Д".Как пишет "Европейская правда", Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 года под Иловайском он бросил своих подчиненных – в итоге украинские войска оказались в окружении.Однако временная следственная комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что информация о его побеге не соответствует действительности.Старший брат Петра Литвина – Владимир Литвин – занимал пост спикера Верховной Рады в 2008–2012 годах, он внефракционый нардеп нынешнего созыва Рады. Другой брат – Николай Литвин – генерал армии Украины, с 2003-го по 2014 год возглавлял Госпогранслужбу Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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