Британское издание The Guardian составило список лучших фильмов первого полугодия 2018. В список вошли 38 картин. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.

Так, наиболее достойными критики назвали фильмы о супергероях "Мстители: Война бесконечности" и "Черная пантера", а также картину "Темные времена", роль Уинстона Черчилля в которой сыграл Гэри Олдман.

Кроме того, в список вошли мультфильмы "Коко" и "Остров собак", спин-офф франшизы о джедаях "Соло: Звездные Войны. Истории" и хоррор "Тихое место". Отмечены были также драмы "120 ударов в минуту", "Секретное досье", биографическая комедия "Я, Тоня", фильмы "Форма воды", "Квадрат", "Леди Берд" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Напоминим, вымышленный фильм "Мстители: Война бесконечности", который вышел в прокат в 2018 году стал четвертой кинолентой в истории, которая заработала более 2 млрд долларов в мировом прокате. "Мстители" стали самой кассовой лентой в мире по выручке, полученной в кратчайшее время, - картина собрала 1 млрд долларов за 11 дней проката.

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